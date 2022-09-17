Зеленский удалил фото украинского военного в экипировке с символикой СС

Президент Украины Зеленский удалил фото военного в экипировке с символикой СС

Президент Украины Владимир Зеленский удалил фотографию с военными своей страны, где на экипировке одного из них видна эмблема дивизии СС «Мертвая голова». Внимание на это обратили авторы Telegram-канала «Военкоры Русской Весны».

Публикация появилась в канале Зеленского 14 сентября по итогам его поездки в Изюм. На фотографии было видно, как за Зеленским спиной к камере стоит военный, на экипировке которого нашивка с черепом и костями. Другие снимки в публикации сохранены.

Зеленский не первый раз публикует кадры, на которых видна нацистская символика. Так, 9 Мая в честь Дня Победы украинский президент поделился подборкой снимков украинских военных и мирных жителей. На одном из фото был боец, у которого на груди виднелась символика «Мертвой головы». Позднее фотография была удалена, а сама публикация отредактирована.

10 мая ведущий британского телеканала Sky News оборвал первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского в прямом эфире после того, как российский дипломат обратил внимание на фото в посте Зеленского.

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