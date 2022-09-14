Зеленский опубликовал фото украинского военного с символикой СС на экипировке

Президент Украины Зеленский опубликовал фото военного ВСУ с символикой СС на экипировке

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию с украинским военнослужащим, на экипировке которого видна нашивка с символикой дивизии СС «Мертвая голова». Кадром глава государства поделился в своем Telegram-канале.

На одном из фото, сделанных во время поездки главы государства в Изюм, видно, как за Зеленским спиной к камере стоит украинский военный. На его экипировке можно заметить нашивку с черепом и костями.

Президент Украины не впервые публикует фото, на которых попадает в кадр символика нацистской дивизии. В честь Дня Победы 9 Мая Зеленский поделился подборкой фото, на которых изображены украинские военные и мирные жители. На одном из фото был боец, у которого на груди виднелась символика «Мертвой головы». Позднее фотография была удалена, а сама публикация — отредактирована.

Позже ведущий британского телеканала Sky News оборвал первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского в прямом эфире после того, как российский дипломат обратил внимание на фотографию в подборке Зеленского.