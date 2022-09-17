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Максим Галкин прокомментировал внесение в реестр иноагентов

Максим Галкин заявил, что не торгует совестью

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Максим Галкин прокомментировал свое внесение Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Телеведущий в обращении в Instargram (соцсеть запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) заявил, что не занимается политической деятельностью.

По словам юмориста, 28 лет он выступает в юмористическом жанре и с политической сатирой. Галкин заявил, что в случаях, когда он обращается к зрителям вне жанра и сцены, то делает это «абсолютно искренне, оставаясь честным перед самим собой».

«Министерство юстиции, искренность и честность у приличных людей не оплачивается. Я не продаю свое мнение и мысли и не покупаю чужие, не занимаюсь торговлей совестью», — прокомментировал ситуацию юморист.

О внесении Галкина в реестр иноагентов стало известно 16 сентября. По данным Министерства юстиции, телеведущий занимается политической деятельностью, получая финансирование с Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что позиция Москвы отличается от позиции артиста, который ранее допускал антироссийские высказывания.

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Алина Гончарова
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