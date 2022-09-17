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Польские производители стекла столкнулись с трудностями из-за цен на газ

Член ЕП от Польши заявил о проблемах у производетелей стекла из-за роста цен на газ
СюжетСанкции против России:

Фото: Stefan Sauer / dpa / Globallookpress.com

Член Европарламента (ЕП) от Польши Косма Злотовский рассказал, что польские производители стекла столкнулись с рядом проблем из-за выросших цен на энергоносители. Его заявление оказалось в распоряжении RT.

Он считает, что компании из Польши оказались в неравных условиях конкуренции с неевропейскими компаниями, в частности, из России и Белоруссии. Злотовский пояснил: при производстве стекла используется газ, который в нынешней ситуации значительно дешевле в Белоруссии и России. Например, себестоимость тонны стекла в Белоруссии обходится примерно в 30 раз дешевле, чем в Польше. «Столь большая разница в цене не позволяет предприятиям ЕС конкурировать на равных и справедливых условиях», — пожаловался польский депутат.

Он также предположил, что белорусские компании могут ввозить в Евросоюз «переупакованное российское стекло», и попросил Еврокомиссию выяснить, препятствуют ли санкции против России такому импорту.

Ранее стало известно, что финские предприятия задумались о сокращении производства в случае, если цены на природный газ продолжат расти.

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Виктория Кондратьева
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