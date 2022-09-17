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Российский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за трещины в стекле

У самолета «Уральских авиалиний» в полете треснуло стекло

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

У самолета российской авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего по маршруту БлаговещенскЕкатеринбург, треснуло стекло. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

По данным канала, самолет, совершающий рейс SVR300, вылетел из Благовещенска в 08:08 по московскому времени. Через 11 минут командир воздушного судна доложил о том, что треснуло боковое фиксированное стекло.

Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка благополучно состоялась в 08:37.

Канал уточняет, что в аэропорту объявлялся сигнал «тревога».

6 сентября сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Уральские авиалинии приземлился со сломанным шасси. Лайнер летел по маршруту Екатеринбург — Сочи, он подал аварийный сигнал о технической неисправности. Во время выполнения рейса U6-305 на этапе взлета пилоты обнаружили неисправность в системе уборки шасси, после чего решили совершить аварийную посадку в аэропорту Кольцово.

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Сергей Истомин
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