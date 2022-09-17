В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов

В Херсоне заявили о ликвидации вооруженных украинских диверсантов

Представитель оперативных служб Херсона рассказал ТАСС, что российские военные ликвидировали украинских диверсантов, которые оказали им сопротивление.

«Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в городе идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. В экстренных службах Херсона пояснили, что никакого «прорыва» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе нет.

Также в Херсоне произошло около пяти взрывов, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).