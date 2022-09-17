Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов

В Херсоне заявили о ликвидации вооруженных украинских диверсантов

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Представитель оперативных служб Херсона рассказал ТАСС, что российские военные ликвидировали украинских диверсантов, которые оказали им сопротивление.

«Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в городе идет ликвидация диверсионно-разведывательной группы. В экстренных службах Херсона пояснили, что никакого «прорыва» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе нет.

Также в Херсоне произошло около пяти взрывов, предварительно, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
НАТО признала планы о расширении присутствия у границ России
В Херсоне ликвидировали группу украинских диверсантов
На Украине задумали легализовать трофейное и найденное оружие
В ДНР сообщили о жертвах среди мирного населения при обстрелах республики
Названы вредные для волос продукты
Названы причины стрельбы в центре Херсона
Стало известно о судьбе зарплаты отстраненного за допинг новичка «Спартака»
Стало известно о планах Тихановской приехать на Генассамблею ООН
Оценен объем вложений России в госбумаги США
Украину предупредили об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.