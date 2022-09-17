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Недовольные немцы «оборвали» кол-центры поставщиков энергии из-за цен

Reuters: недовольные немцы «оборвали» кол-центры поставщиков энергии из-за возросших цен

Фото: unsplash.com

Жители Германии, недовольные возросшими ценами на энергоносители, «оборвали» кол-центры компаний коммунальных услуг и фирм-поставщиков энергии. Об этом сообщает Reuters.

Как рассказал глава ассоциации местных коммунальных служб VKU Ингберт Либинг, в центрах поддержки «увеличилось количество отчаянных клиентов». По его словам, некоторые немцы «становятся агрессивными от досады, другие — в слезах и нуждаются в психологической помощи».

Агентство отмечает, что крупнейший поставщик энергии в Германии E.ON увеличил штат сотрудников в службе поддержки клиентов. «У нас нет свободного времени, нам нужно, чтобы каждый работник принимал звонки, иначе мы не сможем отвечать на звонки клиентов», — заявил представитель компании.

По мнению главы E.ON Филипа Тона, многие недооценивают масштаб энергетического кризиса и связанный с ним рост цен.

Ранее власти Германии предложили немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа. «Тряпка для мытья — это полезное изобретение», — заявил премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман. По его словам, это позволит существенно сэкономить энергию. Позже Кречман дал немцам новые советы для экономии электроэнергии.

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Марина Совина
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