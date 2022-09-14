Предложивший немцам обтираться тряпками для экономии чиновник дал новые советы

Премьер Баден-Вюртемберга Кречман запустил кампанию Cleverländ и дал советы по экономии

Премьер-министр федеральной земли Баден-Вюртемберг в Германии Винфрид Кречман, предложивший ранее жителям ФРГ обтираться тряпкой вместо душа для экономии энергии, запустил кампанию Cleverländ, в рамках которой он дал новые советы по энергосбережению. Об этом сообщается на портале федеральной земли.

Во вторник, 13 сентября, портал сообщил о старте кампании Cleverländ с призывом «Сохраним энергию вместе». В ее рамках которой будут организованы выездные мероприятия экспертов, которые будут давать всем желающим рекомендации по экономии энергии.

Публикация сопровождается видео, на котором Кречман советует убавлять перед сном температуру термостата. Кроме того, в публикации содержатся 34 совета, где, в частности, отмечается, что «слишком высокая температура» в помещении вредна для здоровья, повышает риск простудных заболеваний и «требует лишних затрат энергии и денег».

Достаточной для жилых и рабочих комнат названа температура около 20 градусов, для кухни — 18 градусов, для спальни —17 градусов и 16 градусов — для туалета. Также даются советы по энергосбережению при приготовлении пищи: подбирать правильную крышку для каждой из кастрюль, печь булочки не в духовке, а в тостере, а также использовать остаточное тепло электроплиты и духовки и выключать их за пять-десять минут до окончания времени приготовления блюда.

Винфрид Кречман предложил немцам обтираться влажной тряпкой вместо душа для экономии электроэнергии и газа в августе. Он добавил, что используя тряпку можно перестать постоянно принимать душ. По его словам, на протяжении 25 лет он отапливает только одну жилую комнату и нагревает воду с помощью солнечной энергии.

Депутаты бундестага раскритиковали предложение Кречмана, заявив, что он приближает своими действиями «цивилизационный регресс». «Если государство устанавливает правила личной гигиены, то мы достигли уровня ниже некуда», — заявил вице-спикер парламента Германии Вольфганг Кубики.