Режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кино

Режиссер Вуди Аллен собрался писать роман после ухода из кинематографа

Американский режиссер Вуди Аллен поделился планами на жизнь после завершения карьеры в кинематографе. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на испанскую газету La Vanguardia.

По словам Аллена, он планирует написать свой первый роман. Режиссер рассказал, что в книге будет много юмора, так как ему это свойственно.

«Не знаю, буду ли я писать еще мемуары, думаю, что нет. Мой следующий фильм станет 50-м, думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться», — сказал он.

В июне Вуди Аллен допустил, что завершит карьеру режиссера после съемок последнего фильма. Он объяснил, что у него ушли острые ощущения от такой работы, так как раньше ленты показывали в кинотеатрах по всей стране, а теперь ее транслируют сначала в кинотеатрах, а потом сразу на стриминговых сервисах — ему не нравится такой формат.

Сейчас Аллен работает над фильмом, который может стать 50-м в его карьере. Он рассказывал, что картина будет снята в стиле «ядовитого романтического триллера на французском языке» и будет похожа на его же фильм «Матч поинт» 2005 года. В ленте задействованы исключительно французские актеры, отметил режиссер. Дата ее выхода пока неизвестна.