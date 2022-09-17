Военный эксперт назвал первоочередные действия ВС РФ на Украине

Военный эксперт Рожин: о возвращении территорий ВС РФ должны думать во вторую очередь

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с изданием «Украина.ру» ответил на вопрос, насколько целесообразно наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины и отбивать территории Харьковской области, с которых ушли российские военные.

«Атаки необходимо продолжать. Касательно второго — после завершения активных действий ВСУ можно и возвращать территории, в том числе, и в Харьковской области», — пояснил Рожин.

Эксперт уточнил, что сейчас идут бои на реке Оскол, в районе Студенка и Купянска. Также продолжаются столкновения в районе Святогорска, Красного Лимана, Белогоровки и Лисичанска. Украинские военные пытаются наступать на покровском направлении в районе Орехово Запорожской области.

На данный момент все попытки украинского контрнаступления мало результативны, однако ВСУ готовят силы для нового рывка.

Ранее глава Днепропетровской областной государственной администрации (ОГА) Валентин Резниченко заявил, что в Кривом Роге экстренные службы устраняют серьезные разрушения на гидротехнических сооружениях. По его словам, в настоящий момент украинские спасатели «ликвидируют последствия "прилетов"», пытаясь «предотвратить техногенную катастрофу».