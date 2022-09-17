Названы заменяющие снотворное продукты

Врач-терапевт Усатова назвала орехи, морепродукты, мясо, бобы и кефир заменой снотворному

Врач-терапевт Ольга Усатова рассказала, какие продукты заменяют снотворные. Об этом она высказалась в беседе с Ura.ru.

Усатова объяснила, что систему сна и бодрствования образуют три компонента: триптофан, серотонин и мелатонин. Триптофан — является аминокислотой, поступающей в организм только с продуктами питания. Именно из нее синтезируется серотонин, отвечающий за бодрость днем, и мелатонин, обеспечивающий продолжительность сна и его качество.

Медик назвала продукты, заменяющие снотворные препараты, и отнесла к ним орехи, морепродукты, мясо, бобы и кефир.

«Продукты с высоким содержанием триптофана: кунжут, фисташки, кешью, миндаль и фундук. Эти орехи являются абсолютными рекордсменами содержания этой аминокислоты. Например, для выработки достаточного количества мелатонина достаточно семи фисташек или 28 граммов миндаля», — отметила она.

Кроме того, заменой снотворному являются мясо кролика и индейки, палтус, лосось, форель, скумбрия, лангусты, осьминоги, креветки, омары, раки, устрицы и гребешки, а также такие бобовые, как фасоль и чечевица. По словам медика, эти продукты эффективно действуют на организм, если употреблять их за три часа до сна: за это время гни успеют усвоиться.

«Помимо прямого поступления триптофана можно естественным образом поднять уровень воспроизводимого серотонина в организме. Нашим помощником станет кефир или другой кисломолочный продукт с живой популяцией лактобактерий. Колонии полезных бактерий вырабатывают 80 процентов серотонина в организме. Поэтому поддержание популяции микробиоты толстого кишечника будет еще одним инструментом в поддержании здорового сна», — добавила Усатова.