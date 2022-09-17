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США отказались встречаться с Россией на полях Генассамблеи ООН

Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США не планирует встречаться с Россией на полях ГА ООН
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд . Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявил, что делегация страны на данном этапе не планирует проводить встречи со своими российскими коллегами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Москва на данном этапе не заинтересована в диалоге. Он добавила, что, согласно ожиданиям США, конфликт на Украине не станет доминирующей темой на повестке Генеральной ассамблеи ООН. Дипломат добавила, что Соединенные Штаты «не намерены игнорировать данные события».

Также делегация США планирует обсуждать вопрос о введении потолка цен на российский газ, сказала она.

Ранее Генассамблея ООН разрешила президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с видеообращением перед ежегодной встречей мировых лидеров на высоком уровне.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что Москва выступает против записи видеообращения Зеленского. Дипломат указал, что решение позволить украинскому лидеру записать такое обращение противоречит правилам, которые установили страны-члены ООН.

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Марина Совина
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