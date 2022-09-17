Канцлер ФРГ Шольц призвал избежать эскалации между НАТО и Россией

Германия призывает не предпринимать шагов, которые могут привести к эскалации между Россией и странами НАТО. Хотя немецкие власти считают, что Москва не готова идти на переговоры, не стоит допускать прямого столкновения с ней. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, его цитату приводит немецкая радиостанция Deutschlandfunk.

«Мы поддерживаем украинцев в их борьбе за целостность и суверенитет. И это значит, что мы не обозначаем цели украинцев вместо них», — подчеркнул политик.

Он также заявил, что решения о поставках Киеву тяжелых вооружений должны приниматься всеми партнерами по НАТО сообща. Германия со своей стороны продолжит активные поставки помощи Украине, благодаря которой, как считает Шольц, Киев добился некоторых успехов в боях.

Ранее сообщалось, что за весь период спецоперации России на Украине Германия поставила в республику военные товары на сумму в 686 миллионов евро.