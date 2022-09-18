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Pharaoh купил квартиру в центре Москвы за 120 миллионов рублей

Российский рэпер Pharaoh купил квартиру в центре Москвы за 120 миллионов рублей

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский рэпер Глеб Голубин, известный под псевдонимом Pharaoh, купил роскошную квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации издания, стоимость жилья, расположенного в Курсовом переулке напротив храма Христа Спасителя и рядом с посольством Южной Осетии, составляет как минимум 120 миллионов рублей. При этом отмечается, что хип-хоп-исполнитель приобрел недвижимость еще в 2020 году и все это время проводил в ней ремонт.

При этом сам музыкант пока никак не прокомментировал представленные Mash подробности о его новом жилье.

Ранее жена рэпера Джигана, бизнесвумен Оксана Самойлова, также купила квартиру в Дубае, в ОАЭ. По ее словам, недвижимость находится в элитном комплексе Dubai Hills. Площадь приобретенных ей апартаментов — 121 квадратный метр. «Я взяла эту квартиру за 36 миллионов рублей. В люксовом районе со всеми возможными удобствами и благами», — рассказала предпринимательница.

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Карина Черных
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