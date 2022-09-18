Европейская страна решила отремонтировать АЭС на фоне энергокризиса

Bloomberg сообщил, что Франция на фоне энергокризиса приступила к ремонту обветшавших АЭС

Во Франции на фоне энергетического кризиса решили отремонтировать атомные электростанции и приступили к работам по восстановлению. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Автор статьи Лионель Лоран отмечает, что промышленные сварщики, трубопроводчики и прочие работники, связанные с металлом, получили задачу к 2023 году отремонтировать обветшавшие АЭС.

В материале говорится, что из 56 реакторов в европейской стране 35 выведены из эксплуатации, еще 12 готовятся к отключению. Экономические издержки составят 29 миллиардов евро.

«С учетом безотлагательной потребности в энергии возникает соблазн ослабить некоторые бюрократические правила и даже отложить часть ремонтных процедур и просто возобновить выработку электричества, особенно если угрозы безопасности на разных станциях не одинаковы», — пишет Лоран.

По его словам, во Франции не хватает квалифицированных кадров для проведения работ по восстановлению. В настоящее время страна задействует все имеющиеся ресурсы для облегчения энергетического кризиса в Европе, в том числе открыла собственную школу сварщиков и приглашает специалистов из Восточной Европы, Скандинавии и других регионов.

Ранее стало известно, что Европа готовит план отключений электроэнергии, чтобы не допустить зимнего хаоса и бесконтрольных перебоев.