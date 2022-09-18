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Италия сможет получить только 20 процентов дополнительного объема газа от Алжира

La Repubblica: Алжир сможет дополнительно поставить Италии 20% от обещанного объема газа

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Алжир сможет поставить Италии только 20 процентов от обещанного дополнительного объема газа, об этом сообщает газета La Repubblica со ссылкой на алжирский сайт расследований Algerie Part.

Таким образом, Рим получит около 200 миллионов кубических метров топлива против одного миллиарда, на который рассчитывал, говорится в материале. Это произошло из-за сложностей алжирской государственной нефтегазовой компании Sonatrach с введением в строй необходимых производственных мощностей.

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Ранее средний объем импорта Италии из Алжира составлял от 20 до 22 миллиардов кубометров в год, по дополнительному соглашению, подписанному в 2022 году, предусматриваются дополнительные поставки в размере девяти миллиардов кубометров. Объемы будут постепенно наращиваться в течение 2023-2024 годов.

Algerie Part утверждает, что из заявленных девяти миллиардов Sonatrach сможет поставить только 3,5 миллиарда. Итальянская энергетическая компания Eni заявила, что ей неизвестно о каких-либо сложностях относительно доступности согласованных и уже направляемых в страну дополнительных объемов газа.

Ранее министр по вопросам экологического перехода страны Роберто Чинголани заявил, что Италия станет полностью независимой от газа из России к зиме 2024 года, поскольку смогла найти альтернативы. Страна заменит почти половину российского топлива — 13 из 29 миллиардов кубометров — поставками сжиженного природного газа (СПГ).

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Марина Совина
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