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В Армении рассказали о жертвах среди мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана

Глава СК Армении Кярамян заявил о гибели двух мирных жителей из-за обстрелов Азербайджана
СюжетМинобороны:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

По меньшей мере двое мирных жителей погибли в Армении в результате обстрела со стороны Азербайджана, заявил глава Следственного комитета Армении Аргишти Кярамян, передает Sputnik Армения.

По его словам, гибель двоих среди мирных жителей подтверждена. Он напомнил, что азербайджанская сторона обстреляла гражданскую инфраструктуру. «Один из мирных жителей стал жертвой удара военных Азербайджана на дороге. Зафиксирован случай, когда мишенью стала машина скорой помощи», — рассказал глава СК.

Возбуждены уголовные дела.

Ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что в эскалации с Арменией погибли 80 человек. Также в ведомстве сообщили, что азербайджанский военный, получивший тяжелое ранение в эскалации на границе с Арменией, умер в госпитале.

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Марина Совина
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