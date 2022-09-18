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В Австралии отвергли возможный запрет на въезд россиянам

В Минобороны Австралии отвергли возможность введения запрета на въезд туристам из России
СюжетВизы в Европу:
Ричард Марлес

Ричард Марлес. Globallookpress.com

Австралия никогда не будет запрещать въезд российским туристам в рамках санкций, заявил министр обороны страны Ричард Марлес, пишет Reuters со ссылкой на эфир телеканала ABC.

Журналисты поинтересовались, собирается ли Австралия вводить запрет на въезд для российских туристов. Это не то, что мы рассматриваем на данный момент», — отверг он такую возможность.

13 сентября Ассоциация туроператоров России (АТОР) заявила, что девять стран ЕвросоюзаЛатвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерландыперестали принимать от россиян документы на оформление туристических виз. Италия, Испания, Греция, Франция, Венгрия еще продолжают прием документов на оформление шенгенских виз, а Кипр оформляет национальную визу.

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Марина Совина
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