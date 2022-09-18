Жители Великобритании пожаловались на проблемы из-за украинских беженцев

Газета Mirror сообщила о жалобах британцев на невозможность содержать беженцев с Украины

Жители Великобритании жалуются на невозможность содержать беженцев, прибывших с Украины, в связи с ростом цен. Об этом сообщила газета Mirror.

Издание выяснило, что свыше четверти спонсоров программы «Дома для Украины» планируют отказаться от дальнейшего участия, когда истечет срок шестимесячного обязательства по предоставлению жилья.

Это означает, что зимой около 20 тысяч украинских беженцев могут остаться без жилья, а к 2023 году их число вырастет до 50 тысяч, предположили в Mirror.

54-летняя Карен Рив и ее 56-летний муж Алан в интервью изданию рассказали, что в апреле приняли пятерых украинских беженцев, однако резкий рост стоимости жизни сейчас вызывает у них беспокойство. А в Саутпорте 72-летний физик на пенсии Джон Сиддл принял у себя молодую пару. Пожилой британец допустил, что выплаты не покроют расходы на отопление верхнего этажа дома, где проживают его гости.

Ранее жительница Британии Клара Магуайр назвала катастрофой опыт по приему беженцев с Украины в своем доме. Как пишет The Daily Mail, 54-летняя мать-одиночка из города Пул приютила у себя беженку с Украины и ее дочь. По словам женщины, гостья зарабатывала около 700 фунтов в месяц (49,5 тысячи рублей) на франкоязычной работе, примерно столько же ей выплачивали в виде детских пособий.

При этом Магуайр вынуждена была освободить для украинок две спальных комнаты, «возить повсюду» на автомобиле, в том числе по врачам, а также ездить в польский супермаркет, потому что они «не ели британскую еду».