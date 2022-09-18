Гимнастка сорвалась с высоты во время выступления в цирке и попала на видео

В омском цирке гимнастка сорвалась с высоты во время исполнения номера

В Омске воздушная гимнастка цирка Филатовых сорвалась с высоты примерно трех метров во время выступления. Артистку доставили в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

«Гимнастку доставили в лечебное учреждение, она пока будет находиться под наблюдением медиков, она в сознании. Выводы и прогнозы пока делать рано», — прокомментировали в ведомстве.

В цирке отметили, что со сцены гимнастка «ушла своими ножками», передает «Город55».

Момент падения попал на видео зрителей, вскоре оно разлетелось по социальным сетям. На записи, опубликованной в Telegram-канале Shot, видно, что гимнастка выступала без страховки и, поднявшись на высоту, выскользнула из рук партнера.

«Этот номер в цирке Филатовых исполняла артистка с опытом. Она работает в дуэте с супругом. Здоровью артистки ничего не угрожает. Во время репетиций номеров артисты отрабатывают не только номер, но и техники падения в случае работы без страховки», — прокомментировал официальный представитель цирка Филатовых.

По его словам, происшествие не повлияло на гастрольный график труппы.

