Старшая дочь певца Григория Лепса Инга родила сына

Российский певец и композитор Григорий Лепс впервые стал дедушкой. Об этом он сообщил в личном Telegram-канале.

Выяснилось, что старшая дочь знаменитости Инга родила сына. «Слава Богу! Я впервые стал дедом! (...) Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!» — написал 59-летний исполнитель в публикации.

В июле Григорий Лепс назвал причину развода с женой Анной Шашлыковой, в браке с которой он прожил 20 лет. Исполнитель заявил, что считает себя виноватым в расставании с женой. «Конечно, сожалею, что все так получилось. Я в очень некрасивой форме обидел супругу, которая верой и правдой мне служила несколько десятилетий. Но мы не первые, не мы последние в списке разводов и разладов. Мы не делаем мировой бестселлер из произошедшего. Момент тут личный, отвечать одному сложновато», — признался Лепс.

О том, что Григорий Лепс решил развестись, стало известно 10 декабря прошлого года. На развод подала супруга музыканта. Лепс и Шаплыкова познакомились в 2000 году и через два года поженились. У пары трое детей: Ева, Николь и Иван.