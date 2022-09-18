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Советник Байдена пожаловался на большие объемы работы из-за инфляции

Советник Байдена Бернштайн заявил, что США предстоит много работы для снижения инфляции

Фото: Unsplash

Член экономического совета Белого дома и советник президента США Джо Байдена Джаред Бернштайн заявил, что американским властям следует много работать из-за «некомфортно высоких» темпов инфляции. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Бернштайн пожаловался на большие объемы работы из-за инфляции и назвал ее уровень слишком высоким. «Цены остаются некомфортно высокими. Нам предстоит еще много работы», — подчеркнул он.

По мнению советника Байдена, действия Федеральной резервной системы (ФРС) США в рамках повышения учетной ставки уже привели к снижению темпов роста потребительских цен, в том числе на рынке недвижимости.

«ФРС находится в цикле повышения [ставки] для снижения инфляционного давления, как и следовало делать. Это остужает перегретый рынок недвижимости», — отметил Бернштайн.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл пообещал бороться с инфляцией в стране до конца. «Я могу заверить вас, что мои коллеги и я твердо привержены этому проекту, и мы будем продолжать, пока работа не будет сделана», — подчеркнул он.

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Марина Совина
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