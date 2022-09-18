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Житель Японии рассказал о подготовке местных к тайфуну

Житель Японии Михаил сообщил, что тайфун «Нанмадол» не вызвал панику у местных

Фото: Kyodo / Reuters

Паники у японцев из-за тайфуна нет, хотя передают, что он достаточно серьезный. Местные уже привыкли к таким новостям, рассказал житель Японии Михаил Мозжечков. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, как японцы подготовились к тайфуну.

Почти 2,5 миллиона человек эвакуировали на юго-западе Японии из-за сильного тайфуна «Нанмадол». Люди получили указание эвакуироваться из-за приближения чрезвычайно сильного тайфуна, получившего 14 порядковый номер. Экстренные службы предупредили, что местных жителей ждет четвертый из пяти возможных уровней угрозы, что означает рекомендацию эвакуироваться в безопасное место, пока эвакуация еще возможна.

Следующий, самый высокий уровень угрозы был объявлен для почти 68 тысяч человек. Они проживают в городах Идзуми и Нисиноомотэ префектуры Кагосима на острове Кюсю.

Тайфун вроде будет серьезный. Но у нас они часто ближе к осени и осенью. На Кюсю народ закупился водой на случай возможных перебоев в снабжении. Паники нет

Михаил Мозжечковжитель Японии

Житель Японии добавил, что предупреждений об угрозе цунами в стране не было. Он также сообщил, что по местным новостям передают, что тайфун «Нанмадол» затронет не только Западную, но и Восточную, и Северную Японию.

«Тайфун пересечет Кюсю, а затем изменит курс на северо-восток и, по прогнозам, 20 сентября пересечет другой остров — Хонсю. Также передают, что существует риск беспрецедентных штормов, высоких волн и штормовых нагонов. Нам напоминают о предельной осторожности», — рассказал Михаил.

Он поделился, что японцев заранее предупредили о возможных перебоях с транспортом. «Сообщали, что сильный ветер может привести к серьезным перебоям в движении», — заключил он.

7 сентября во время тайфуна «Хиннамнор» в Приморье было подтоплено 50 жилых домов.

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Алена Шевченко
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