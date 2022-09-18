Отдохнувшая в Киргизии за 25 тысяч рублей россиянка раскрыла траты на поездку

Пять дней в Бишкеке с перелетом обошлись автору блога на «Яндекс.Дзен» в 25 тысяч рублей

Российская тревел-блогерша побывала в Киргизии и описала отдых в республике словами «неприлично дешево». Траты на поездку она раскрыла в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

Путешественница подсчитала, что за пятидневную поездку она потратила около 25 тысяч рублей, включая перелет. Так, авиабилеты из Екатеринбурга в Бишкек и обратно обошлись ей в 18 тысяч рублей. При этом девушка заметила, что на середину октября можно приобрести места на прямой рейс из Тюмени за 14 тысяч рублей в обе стороны, а добираться поездом из Новосибирска выйдет еще дешевле — около 12 тысяч рублей (туда и обратно).

«Мы собрались в Бишкек спонтанно, поэтому выбрали не самый бюджетный отель Demar, который обошелся около восьми тысяч рублей на двоих за пять дней (четыре ночи), то есть тысяча рублей в сутки с человека. Оказавшись на месте, поняли, что есть жилье подешевле (и не хуже). Особенно, если брать хотя бы за пару недель до поездки», — поделилась опытом автор блога.

Для осмотра природных достопримечательностей, например, озер Иссык-Куль и Сонкель, россиянка посоветовала взять готовый автобусный тур с гидом и трансфером с отправлением из Бишкека. Так, короткий тур в ущелье Ала-Арча обошелся ей в 700 рублей, а на горнолыжную базу Ак-Таш — всего 300 рублей.

На еду за пять дней ушло еще около пяти тысяч рублей, при этом туристка призналась, что «ни в чем себе не отказывала». Она отметила, что в Бишкеке большой выбор ресторанов и кафе местной кухни, где готовят большие и сытные блюда. Кроме того, она похвалила киргизов за душевность и отзывчивость.

Ранее в сентябре эта же путешественница объяснила, почему считает Киргизию заменой Турции и Крыма. По мнению туристки, важнейшими преимуществами республики являются отсутствие виз для россиян, возможность въезда в страну по российскому паспорту, невысокие цены и красивая природа.