Россиянка отдохнула в Киргизии и назвала страну заменой Турции и Крыма

Автор блога «Лайк Трэвел Путешествия» описала отдых в Киргизии фразой «дешево и вкусно»

Российская тревел-блогерша посетила Киргизию и назвала страну заменой Турции и Крыма, описав фразой «отдохнула дешево и вкусно». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам автора блога, одним из важнейших преимуществ республики перед другими азиатскими направлениями является отсутствие виз для россиян, а также возможность въехать в страну по российскому паспорту.

Также путешественницу поразили невысокие цены на жилье и еду. «Отдых получился неприлично дешевым: 18 000 рублей на билеты (из Тюмени), 4000 за жилье (брали на двоих), 5000 на еду и еще по тысяче рублей за две экскурсии в горы (а впечатлений на миллион!). Итого: 30 000 за пять дней. Разве это не сказочно?» — поинтересовалась она.

Кроме того, девушка отметила, что главными достопримечательностями Киргизии являются не памятники или искусство, а природа. «Чистейшие леса, горные реки и прозрачные озера, водопады и горячие источники — то, ради чего стоит лететь (или ехать) в Кыргызстан, — добавила она. — Вместо привычных нам Турций, Крыма или Сочи лучше отправиться в Киргизию: здесь нет моря, но есть озера, у которых пляжи не забиты. Воздух чистый и свежий, без примесей ароматов шашлыка или чурчхелы».

Ранее сообщалось, что Турция, Узбекистан и Армения стали самыми популярными странами среди россиян для отдыха в бархатном сезоне. Кроме того, большим спросом осенью пользуются билеты в Киргизию, Таджикистан и Азербайджан.