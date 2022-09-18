Германия передаст Украине в качестве помощи тяжелую бронетехнику

Берлин может передать Украине тяжелую бронетехнику, включая «грозу танков» Leopard 2

Германия обсуждает возможность передачи Украине тяжелой бронетехники: танков Leopard 1 и Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и бронетранспортеров Fuchs. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкие СМИ.

Leopard 2 называется «грозой танков» — они были приняты на вооружение в 1980-х годах для борьбы с советскими Т-64, Т-72 и Т-80. Последняя модификация A7 отличается прекрасным бронированием, эффективной системой управления огнем, дальнобойными прицелами, хорошими ходовыми качествами. Однако в танковом парке Германии меньше 20 таких машин. Вероятнее всего, Берлин отправит Киеву модификацию A4 Leopard 2 — самый распространенный вариант в мире — на складах находится порядка 80 машин.

Еще несколько месяцев назад Бундесвер обещал передать танки Leopard 1, на хранение которых Берлин тратит большие средства, так как они были сняты с вооружения в 2010 году. Танки устарели, но ими вооружены армии более десяти государств. Машины модификации A5 оснащены вполне хорошей системой управления огнем, приборами ночного видения и тепловизорами.

Эксперты считают, что Германия не будет поставлять Украине современные образцы. Немцы умеют считать деньги, замечает военный эксперт Алексей Леонков. Он полагает, что им самим нужны оборонные заказы, поэтому новую технику они отправлять не будут.