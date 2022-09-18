«Краснодар» обыграл «Химки» в матче РПЛ

«Краснодар» победил «Химки» со счетом 3:1 в матче десятого тура РПЛ

«Краснодар» одержал победу над подмосковными «Химками» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На седьмой минуте голом отличился полузащитник «быков» Эдуард Сперцян. На 33-й минуте увеличил преимущество команды хавбек Никита Кривцов. На 57-й минуте сократил отставание полузащитник подмосковной команды Илья Кухарчук. На шестой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет во встрече установил нападающий Максим Кутовой.

Таким образом, после десяти матчей «Краснодар» остается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков. «Химки» занимают 13-е место, имея в активе восемь очков.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов» 3 октября, а «Химки» примут московский ЦСКА двумя днями ранее.