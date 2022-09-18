Российского генпрокурора попросили объяснить отправку заключенных на Украину

Члены СПЧ попросили генпрокурора Краснова объяснить отправку заключенных в зону СВО

Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России попросили генпрокурора Игоря Краснова объяснить ситуацию с заключенными, принимающими участие в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. С их обращением можно ознакомиться на сайте Правозащитного совета Санкт-Петербурга.

В СПЧ сослались на сведения, появившиеся в российских СМИ. В частности, они рассказали о материале, показанном 7 августа в телепередаче «Бесогон ТВ» в программе «Вести» на канале «Россия-1». Там вышел сюжет об участии россиян, получивших реальные тюремные сроки, в спецоперации на Украине. Автор программы, режиссер Никита Михалков в возвышенных тонах сообщал о погибшем заключенном Константине Тулинове.

«Широко распространилась информация, что сейчас по всей России тысячи заключенных с неотбытыми сроками за различные, в том числе тяжкие, преступления направляются в Украину участвовать в специальной военной операции», — говорится в обращении.

Члены СПЧ также указали, что освободить заключенного, который не отбыл наказание, можно на основании помилования президента, амнистии, объявленной Госдумой, или в случае УДО по решению суда. Правозащитники попросили Краснова разъяснить, на каком основании освобождаются от отбытия заключения граждане, если эта информация соответствует действительности.

Обращения подписали члены СПЧ Александр Верховский, Наталия Евдокимова, Игорь Каляпин, Ева Меркачева, Владимир Ряховский и Николай Сванидзе.

Ранее предприниматель и владелец компании «Конкорд» Евгений Пригожин ответил на просьбу высказаться о необходимости отправлять заключенных для участия в специальной военной операции на Украине. По словам бизнесмена, если бы он был зэком, мечтал бы влиться в дружный коллектив российских военных и иметь возможность искупить долг перед родиной.

До этого «Конкорд» прокомментировала видео, на котором запечатлен похожий на бизнесмена человек в одной из российских колоний. Мужчина вербует заключенных для участия в спецоперации на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

14 сентября в Telegram-каналах начал распространяться видеоролик, на котором мужчина предлагает заключенным вступить в ряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и принять участие в спецоперации на Украине в обмен на помилование через полгода работы. По его словам, тех, кто откажется от участия в военных действиях после обучения, ждет расстрел как дезертиров.