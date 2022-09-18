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Россиянин принялся разделывать на трассе сбитого и еще живого лося

В Первоуральске сбитого лося прямо на трассе стал разделывать топором водитель машины

Кадр: страница «Инцидент | Первоуральск» во «Вконтакте»

В Первоуральске водитель автомобиля принялся разделывать топором сбитого, но еще живого лося прямо на трассе. Об этом сообщают очевидцы в паблике «Инцидент. Первоуральск» во «ВКонтакте».

Вечером в субботу, 17 сентября, произошло ДТП, в котором пострадало животное. Водитель проезжавшей мимо машины снял раненого лося на видео. На кадрах видна дорога и лежащее животное.

Позже другой очевидец рассказал, что на место аварии приехал автомобиль ВАЗ-2104, из которого вышел молодой человек. Он стал бить лося топором. Теперь его разыскивает полиция за жестокое обращение с животным. Также правоохранители находятся в поисках водителя, сбившего лося. В ОМВД Первоуральска напомнили, что за такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 80 тысяч рублей.

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Любовь Ширижик
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