Бойцы «Вагнера» захватили немецкий пулемет времен Второй мировой войны

Боец ЧВК «Вагнер» заявил о захвате немецкого пулемета MG 42 у Артемовска

Бойцы группировки «Бахмут» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» захватили немецкий пулемет времен Второй мировой войны — MG 42, сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из ее представителей.

«Немецкий пулемет MG 42, в данном случае производства Чехословакии, был выпущен в 1943 году, захвачен на позициях ВСУ в районе Артемовска нашим подразделением», — заявил источник издания.

Боец «Вагнера» добавил, что украинские подразделения обладают достаточно большим количеством вооружения эпохи Второй мировой войны, которое использовали немецко-фашистские войска.

«С одной стороны, видимо, не хватает штатного вооружения, с другой стороны, оно очень неплохое оружие... Может, еще и преемственность поколений», — заключил он.

Ранее «вагнеровцы» уничтожили украинских диверсантов в окрестностях Бахмута. До этого один из бойцов группы сообщил, что ВСУ предприняли попытки остановить наступление на Артемовск с помощью артиллерии. «Вагнеровцы» зашли на окраины города и закрепились в промышленной зоне, двигаясь вперед.