Бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили около десятка украинских диверсантов в окрестностях Бахмута

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинских солдат в окрестностях Артемовска (Бахмута). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что «вагнеровцы», входящие в группу «Бахмут», ликвидировали около десятка украинских диверсантов в районе между населенными пунктами Покровское и Клиновое, которые, предположительно, хотели организовать засаду для российских военных и их союзников в случае их наступления.

Успехи «Вагнера»

Ранее один из бойцов «Вагнера» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытки остановить наступление на Артемовск с помощью артиллерии. По его словам, несмотря на старания Киева всеми силами остановить наступление российских солдат, «вагнеровцы» зашли на окраины города, закрепились в промышленной зоне и двигаются вперед.

Бьют артиллерией в основном по Кодеме [село на подходах к Артемовску]. Сами отходят они, закрепляются, оставляют малые группы для удержания [наступления], чтобы было время отойти основным силам их и командирам боец «Вагнера»

Также сообщалось о том, что ЧВК удалось взять под контроль укрепрайон ВСУ на стратегической высоте в Кодеме на Бахмутском направлении. Штурм был тяжелым, а при входе в населенный пункт бойцы «Вагнера» оказались под непрерывным огнем артиллерии противника.

Отпор украинским военным

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинские военные с некоторой периодичностью предпринимают попытки прорвать оборону союзных сил в Запорожской области. Он подчеркнул, что подобные попытки сразу пресекаются и добавил, что в области идет постоянная контрбатарейная борьба.

Помимо этого Рогов сообщил о провале попытки ВСУ провести разведку боем. По его словам, часть подразделений украинской армии была ликвидирована, а оставшиеся бойцы ВСУ были вынуждены отступить.

В администрации Херсонской области, комментируя вероятность прорыва позиций союзных сил, заявили, что область надежно защищена и отвергли возможность какого-либо продвижения со стороны украинских военных. Власти заверили, что ситуация в регионе остается стабильной, а его территория «надежно защищена инженерно-оборонительными сооружениями» Вооруженных сил России.

Помощь из-за рубежа

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, в свою очередь, назвал заявления представителей властей США об их «неучастии» в украинском конфликте нелепыми и безосновательными, отметив, что факты свидетельствуют совершенно об обратном. Дипломат подчеркнул, что «открытая бравада» чиновников из Вашингтона о том, что «некие удачи» ВСУ были достигнуты с помощью США, вызывает озабоченность Москвы.

В то же время в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, подразумевающий наличие у военнообязанных мужчин возможности покинуть страну в период военного положения в том случае, если они обязуются финансово поддержать ВСУ. Уточняется, что эти меры должны помочь укрепить экономику и обороноспособность Украины.