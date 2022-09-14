Антонов назвал США участником конфликта на Украине

Российский посол Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми

Заявления представителей американских властей об их «неучастии» в украинском конфликте нелепы и безосновательны, факты свидетельствуют об обратном, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

По его словам, «открытая бравада» чиновников из Вашингтона о том, что «некие удачи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) были достигнуты с помощью США, вызывает озабоченность Москвы. Посол назвал заявления США нелепыми.

«Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что США превращают Украину в полигон для утилизации старого вооружения. По мнению посла, американцы на Украине также апробируют свои оружейные новинки.