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Антонов назвал США участником конфликта на Украине

Российский посол Антонов назвал заявления США о неучастии в украинском конфликте нелепыми
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления представителей американских властей об их «неучастии» в украинском конфликте нелепы и безосновательны, факты свидетельствуют об обратном, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет РИА Новости.

По его словам, «открытая бравада» чиновников из Вашингтона о том, что «некие удачи» Вооруженных сил Украины (ВСУ) были достигнуты с помощью США, вызывает озабоченность Москвы. Посол назвал заявления США нелепыми.

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«Факты, интервью бывших и нынешних политиков и генералов говорят об обратном», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что США превращают Украину в полигон для утилизации старого вооружения. По мнению посла, американцы на Украине также апробируют свои оружейные новинки.

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Марина Совина
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