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19:54, 8 июля 2026Спорт

Российский фехтовальщик упал в колодец и умер

В Подмосковье призер соревнований по фехтованию Соловьев упал в колодец и умер
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Подмосковье погиб призер российских соревнований по фехтованию Андрей Соловьев. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

По информации источника, 19-летний спортсмен скончался после падения в газораспределительный колодец в Раменском районе. Отмечается, что Соловьев и его знакомые открыли люк колодца, после чего, по предварительным сведениям, фехтовальщик спрыгнул внутрь на спор. Внутри была зафиксирована высокая концентрация метана; когда друзья извлекли юношу, он уже не подавал признаков жизни.

В администрации Раменского городского округа сообщили, что участники произошедшего находились в состоянии алкогольного опьянения. Следственный комитет инициировал проверку обстоятельств случившегося.

Ранее в возрасте 29 лет умер нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк . До этого баскетболист был арестован в Арканзасе за хранение и перевозку наркотических веществ.

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