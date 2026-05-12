Игрок НБА умер в 29 лет

21:37, 12 мая 2026Спорт

Игрок клуба НБА «Мемфис» Брэндон Кларк умер в 29 лет
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PrioritySports / X

Нападающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» Брэндон Кларк умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщает TMZ.

Причины смерти не называются. Агентство, работавшее со спортсменом, на странице в социальной сети X подтвердило смерть игрока и выразило соболезнования семье Кларка.

В апреле баскетболист был арестован в Арканзасе за превышение скорости, неправильный обгон и хранение и перевозку наркотических веществ. Отмечалось, что игрок также пытался скрыться от полиции.

Кларк пропустил почти весь сезон из-за ряда травм. У баскетболиста были проблемы с восстановлением после операции на колене и икроножной мышцей. Кларк отыграл только два матча.

