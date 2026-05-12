22:10, 12 мая 2026Мир

Каллас выступила с новой инициативой по Украине

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) готов взять на себя спутниковое наблюдение за прекращением огня на Украине. С новой инициативой выступила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по вопросам безопасности.

По ее словам, Брюссель продолжает работать над предоставлением Киеву гарантий безопасности после того, как будет достигнуто перемирие между Россией и Украиной.

«Это включает усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку для мониторинга прекращения огня», — подчеркнула она.

Ранее Каллас допустила, что может стать переговорщиком с Россией от лица ЕС. «Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — заявила дипломат.

