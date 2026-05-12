22:45, 12 мая 2026

Тарасова объяснила желание вице-чемпионки России сменить гражданство

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила желание вице-чемпионки России по фигурному катанию Софьи Муравьевой сменить спортивное гражданство. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова посчитала, что спортсменка хочет выступать на международных турнирах и бороться за медали на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. «Если она решит перейти в другую страну, то успеет это сделать. По‑другому я даже не понимаю, зачем», — подчеркнула она.

О просьбе Муравьевой отчислить ее из сборной России стало известно 12 мая. Уточнялось, что спортсменка могла направить официальное письмо в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).

ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований весной 2022 года. Только два представителя страны в нейтральном статусе смогли выступить на Олимпиаде-2026 в Италии.

