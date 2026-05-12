Ушедшая от Плющенко фигуристка попросила отчислить ее из сборной России

РИА Новости: Фигуристка Муравьева попросила ФФККР отчислить ее из сборной России

Фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, 19-летняя спортсменка могла отправить в федерацию соответствующее официальное письмо. Решение может быть связано с желанием Муравьевой в ближайшее время сменить спортивное гражданство.

В апреле 2025-го Муравьева ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка перешла к Алексею Мишину, который спустя год прекратил с ней сотрудничество.

В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России и выполнила критерии для попадания в основной состав сборной страны на следующий сезон. На чемпионатах России она также завоевывала серебряную и бронзовую медали в женском одиночном катании.