Новости спорта
13:32, 12 мая 2026Спорт

Ушедшая от Плющенко фигуристка попросила отчислить ее из сборной России

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Фигуристка Софья Муравьева попросила Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) отчислить ее из сборной страны. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, 19-летняя спортсменка могла отправить в федерацию соответствующее официальное письмо. Решение может быть связано с желанием Муравьевой в ближайшее время сменить спортивное гражданство.

В апреле 2025-го Муравьева ушла из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсменка перешла к Алексею Мишину, который спустя год прекратил с ней сотрудничество.

В минувшем сезоне Муравьева заняла пятое место на чемпионате России и выполнила критерии для попадания в основной состав сборной страны на следующий сезон. На чемпионатах России она также завоевывала серебряную и бронзовую медали в женском одиночном катании.

