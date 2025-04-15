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16:31, 15 апреля 2025Спорт

Стал известен новый тренер экс-ученицы Плющенко Муравьевой

Фигуристка Муравьева будет тренироваться у бывшего наставника Плющенко Мишина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Софья Муравьева

Софья Муравьева. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фигуристка Софья Муравьева определилась с новым тренером. Об этом стало известно РИА Новости.

По информации источника, Муравьева будет тренироваться у Алексея Мишина в Санкт-Петербурге. Мишин был наставником Плющенко на протяжении всей его взрослой карьеры.

Об уходе Муравьевой из академии Плющенко сообщалось 14 апреля. Фигуристка подтвердила, что написала заявление об отчислении. «Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья!» — отметила она.

18-летняя Муравьева — серебряный и бронзовый призер чемпионатов России, победитель этапов Кубка страны. В сезоне-2024/2025 фигуристка оставалась четвертой на главных стартах. У Плющенко она тренировалась с 2020 года.

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