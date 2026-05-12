В Венгрии выступили против одного действия в отношении Украины

Венгрия против ускоренного вступления Украины в Евросоюз. Об этом сообщила будущая глава МИД Анита Орбан The Times.

По словам политика, в отличие от предыдущего правительства, Будапешт при новом политическом руководстве страны поддержит вступление Украины в ЕС. Однако без ускоренных процедур.

По словам Орбан, курс в отношении Москвы будет также частично скорректирован, но она останется «важным партнером». В отношении Евросоюза, по ее словам, потребуется перезагрузка. При этом с Вашингтоном останутся приоритетно добрые отношения, добавила Орбан.

Ранее сообщалось, что новые власти Венгрии не собираются отправлять военных на Украину. Об этом высказалась претендент на пост министра иностранных дел республики Анита Орбан. Во время заседания комитета по делам Европейского союза в парламенте Венгрии политику задали вопрос о том, отправит ли Будапешт военных на Украину. Орбан ответила отрицательно.