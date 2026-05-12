22:55, 12 мая 2026Экономика

В российском регионе нашли «пернатую многоэтажку» из редких птиц

В Амурской области редкие цапли организовали для будущих птенцов «коммуналку»
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Амурской области серые и редкие белые цапли, а также большие бакланы организовали для будущих птенцов «пернатую коммуналку». Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в сообществе «Подсмотрено за животными» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи, сделанной фотографом Максимом Логуновым, можно увидеть, что серые цапли заняли большую часть веток на разных «этажах». В основном у пар в гнездах по три яйца, однако некоторые готовятся стать родителями пятерых птенцов. По соседству устроились белые цапли, а бакланы заняли отдельные деревья. Автор видео отметил, что, несмотря на то что в образовавшейся колонии-«многоэтажке» живут птицы разных видов, они мирно сосуществуют друг с другом.

Ранее сообщалось, что над Приморьем пролетела многотысячная стая редких уток — чирков-клоктунов.

