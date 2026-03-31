13:52, 31 марта 2026

Над российским регионом пролетела гигантская стая редких птиц

Над Приморским краем пролетела многотысячная стая редких уток
Виктория Клабукова

Фото: Ganga Raj Sunuwar / Shutterstock / Fotodom

В небе над Приморьем заметили гигантскую стаю редких птиц. Это был краснокнижный вид уток — чирки-клоктуны, передают «Вести».

Несметная стая парила над озером Ханка. Местные жители насчитали в небе несколько тысяч птиц, охарактеризовав увиденное как «кипящее небо». Приморский край птицы пересекают во время миграции, направляясь из Якутии в Корею на зимовку и обратно.

Популяция редкого вида начала резко сокращаться двадцать лет назад, специалисты связывают это с распространением заболеваний. На сегодняшний день численность вида полностью восстановилась и с каждым годом растет. Охота на чирка-клоктуна в России строго запрещена и грозит крупными штрафами, размер которых за одну особь может достигать нескольких тысяч рублей. При крупной добыче штраф может доходить до миллиона, также охотнику могут грозить принудительные работы и лишение свободы сроком от трех до восьми лет.

Ранее в Санкт-Петербурге заметили зубастых уток. Обычно утки вида средний крохаль зимуют в Европе, но, к удивлению, в этом году некоторые особи остались в Северной столице.

