Аналитик Меркурис: Обыски НАБУ в Киеве напоминали начало госпереворота

Обыски НАБУ на Украине напоминали начало госпереворота. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«В Киеве начали появляться внешние признаки, которые напоминают начинающийся переворот. В центре Киева возле правительственных зданий находились вооруженные полицейские или вооруженные сотрудники сил безопасности», — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что появлялись сообщения об арестах, а также сообщения об уголовных расследованиях в отношении самых разных людей из окружения Зеленского. Аналитик отметил, что в последние недели НАБУ активизировало публикацию файлов по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что шумихой вокруг дела против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Киев переключает внимание от фронта и оттягивает вывод войск Вооруженных сил Украины из Донбасса. Так считает эксперт Александр Коньков. По словам политолога, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта подошел к критической точке. Он объяснил, что главная тема повестки — вывод войск ВСУ из Донбасса.