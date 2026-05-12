Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:53, 12 мая 2026Мир

На Западе обратились к Киеву с мрачным посланием

Аналитик Меркурис: Обыски НАБУ в Киеве напоминали начало госпереворота
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valery Lukyanov / Russian Look / Global Look Press

Обыски НАБУ на Украине напоминали начало госпереворота. Об этом рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«В Киеве начали появляться внешние признаки, которые напоминают начинающийся переворот. В центре Киева возле правительственных зданий находились вооруженные полицейские или вооруженные сотрудники сил безопасности», — отметил эксперт.

Меркурис подчеркнул, что появлялись сообщения об арестах, а также сообщения об уголовных расследованиях в отношении самых разных людей из окружения Зеленского. Аналитик отметил, что в последние недели НАБУ активизировало публикацию файлов по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Ранее сообщалось, что шумихой вокруг дела против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Киев переключает внимание от фронта и оттягивает вывод войск Вооруженных сил Украины из Донбасса. Так считает эксперт Александр Коньков. По словам политолога, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта подошел к критической точке. Он объяснил, что главная тема повестки — вывод войск ВСУ из Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил скорый визит в Россию

    В Венгрии выступили против одного действия в отношении Украины

    Москвичам посоветовали пересесть на метро

    В российском регионе нашли «пернатую многоэтажку» из редких птиц

    На Западе обратились к Киеву с мрачным посланием

    В планах по отставке Стармера увидели одну деталь

    Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров

    Тарасова объяснила желание вице-чемпионки России сменить гражданство

    В Крыму призвали Мерца умерить пыл насчет совместных планов с Зеленским

    Раскрыт переносчик хантавируса Андес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok