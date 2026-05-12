Дело против Ермака связали с отсрочкой вывода ВСУ из Донбасса

Коньков допустил, что делом Ермака Киев оттягивает вывод ВСУ из Донбасса

Шумихой вокруг дела против бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака Киев переключает внимание от фронта и оттягивает вывод войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением политолог поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Есть два момента. Первый связан с тем, что после ухода Ермака осталась незавершенная история с антикоррупционными расследованиями. Общество и Запад ожидают какого-то логического завершения. Совершенно очевидно, что оно несколько затянулось. Поэтому решили, возможно, или потребовали, чтобы процесс был доведен до логической точки. С другой стороны, сейчас [президенту Украины Владимиру] Зеленскому важно переключить внимание», — отметил Коньков.

По словам политолога, переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта подошел к критической точке. Он объяснил, что главная тема повестки — вывод войск ВСУ из Донбасса.

«Зеленский не хочет этого делать, и он всячески оттягивал это решение все последние месяцы. Перемирие показало, что в техническом плане все готово и важна только политическая воля самого украинского руководства. Поэтому в Киеве будут хвататься за разные соломинки, чтобы отсрочить это неминуемое на самом деле решение. И будут ссылаться на такие внутренние пертурбации», — добавил он.

При этом очевидно, что все попытки завершить эти антикоррупционные расследования рано или поздно выведут на Зеленского Александр Коньков политолог

Ранее Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) предъявила обвинения Андрею Ермаку. Отмечается, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и САП разоблачили организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен (примерно 780 миллионов рублей) на элитном строительстве под Киевом.

В ноябре 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о начале финального этапа операции под кодовым названием «Мидас», в которой раскрыли масштабную коррупционную схему в сфере энергетики с участием чиновников, бизнесменов и нескольких министров. Под подозрения попали близкий соратник Зеленского бизнесмен Тимур Миндич, а также глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и Андрей Ермак, который в результате скандала ушел в отставку.