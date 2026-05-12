Трамп выступил с новым заявлением по Украине

Трамп сообщил, что готов сделать все для разрешения украинского конфликта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что готов сделать все необходимое для разрешения украинского конфликта. Об этом он рассказал во время общения с журналистами, пишет РИА Новости.

«Я сделаю все, что потребуется», — отметил политик, отвечая на вопрос о возможности поездки в Россию до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что вероятность того, что Дональд Трамп принудит президента Украины Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки по Донбассу, остается высокой. Как допустили украинские СМИ, такой же маневр по давлению американцы со временем могут совершить и по вопросу Донбасса.

До этого сообщалось, что мотивы возможного решения Трампа о снижении поддержки Украины куда сложнее, чем описывают западные СМИ.