Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:51, 12 мая 2026Мир

Фицо высказался о «начале конца» ЕС

Фицо: Отмена права вето станет началом конца ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Отмена права вето для стран-членов Европейского союза (ЕС) станет началом конца для объединения. Об этом предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Для Словакии это является принципиально важным вопросом. Отмена в ЕС права вето по принципиальным темам стала бы началом конца сообщества», — сказал он в разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает вступление в ЕС новых стран, но лишь в том случае, если они соответствуют всем требованиям, необходимым для присоединения. Премьер также пожаловался на несправедливое отношение Брюсселя к Сербии.

Прежде Фицо пообещал, что Словакия никогда не станет частью какого-либо военного конфликта. «Словакия однозначно является государством, которое ни в коем случае не собирается вести любой военный конфликт или быть его частью», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп допустил скорый визит в Россию

    Тарасова объяснила желание вице-чемпионки России сменить гражданство

    В Крыму призвали Мерца умерить пыл насчет совместных планов с Зеленским

    Раскрыт переносчик хантавируса Андес

    Известный актер похвастался своей хозяйственностью

    Трамп одним словом ответил на вопрос о понимании с Путиным по Донбассу

    Трамп сделал гневное заявление о НАТО

    Наследство звезды «Белорусского вокзала» неожиданно досталось российской актрисе

    Каллас выступила с новой инициативой по Украине

    Фицо высказался о «начале конца» ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok