Фицо: Отмена права вето станет началом конца ЕС

Отмена права вето для стран-членов Европейского союза (ЕС) станет началом конца для объединения. Об этом предупредил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Для Словакии это является принципиально важным вопросом. Отмена в ЕС права вето по принципиальным темам стала бы началом конца сообщества», — сказал он в разговоре с еврокомиссаром по вопросам расширения Мартой Кос.

Фицо подчеркнул, что Словакия поддерживает вступление в ЕС новых стран, но лишь в том случае, если они соответствуют всем требованиям, необходимым для присоединения. Премьер также пожаловался на несправедливое отношение Брюсселя к Сербии.

Прежде Фицо пообещал, что Словакия никогда не станет частью какого-либо военного конфликта. «Словакия однозначно является государством, которое ни в коем случае не собирается вести любой военный конфликт или быть его частью», — сказал политик.