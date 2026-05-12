19:01, 12 мая 2026Мир

Словакия пообещала не становиться частью какого-либо конфликта

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Словакия никогда не станет частью какого-либо военного конфликта, заявил словацкий премьер-министр Робер Фицо. Видеозапись его выступления опубликована в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мир не является само собой разумеющимся [фактом]. Словакия однозначно является государством, которое ни в коем случае не собирается вести любой военный конфликт или быть его частью», — пообещал глава правительства.

Ранее Фицо дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, он должен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, если Киев вообще заинтересован в переговорах.

До этого Фицо на встрече с Путиным заявил о поддержке «взаимовыгодных дружественных отношений» и посетовал, что между странами снова возникает «железный занавес».

