Словакия пообещала не становиться частью какого-либо конфликта

Премьер Фицо: Словакия не станет частью какого-либо военного конфликта

Словакия никогда не станет частью какого-либо военного конфликта, заявил словацкий премьер-министр Робер Фицо. Видеозапись его выступления опубликована в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Мир не является само собой разумеющимся [фактом]. Словакия однозначно является государством, которое ни в коем случае не собирается вести любой военный конфликт или быть его частью», — пообещал глава правительства.

Ранее Фицо дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, он должен позвонить своему российскому коллеге Владимиру Путину, если Киев вообще заинтересован в переговорах.

До этого Фицо на встрече с Путиным заявил о поддержке «взаимовыгодных дружественных отношений» и посетовал, что между странами снова возникает «железный занавес».