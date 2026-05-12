22:24, 12 мая 2026

Российский актер назвал главное преимущество Москвы перед Парижем и Лондоном

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российский актер и голос аудиокниг Иван Литвинов заявил, что у Москвы есть преимущество перед Парижем, Лондоном и другими зарубежными мегаполисами. Его он назвал в интервью журналу «Москвич Mag».

По словам артиста, Москва является одной из передовых столиц мира и многое в ней — от интернета до метро — находится на более высоком уровне, чем в крупнейших западных городах. «Где еще вы можете зарядить в метро телефон, в Лондоне? В Париже, где самое страшное метро, которое я только видел? Конечно, нет. Многое тут на передовом уровне», — высказал свое мнение он.

Что касается минусов Москвы, Литвинов признался, что ему недостает тишины. Между тем он добавил, что беспокойный ритм города привлекает молодежь и иногородних.

Ранее актер Сергей Епишев отметил, что Москва выигрывает у Нью-Йорка за счет самобытности.

