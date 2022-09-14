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В Запорожской области заявили о пресечении попытки ВСУ провести разведку боем

Владимир Рогов: украинской армии не позволили провести разведку боем в Запорожской области

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не позволили провести разведку боем в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости

По его словам, часть подразделений украинской армии была ликвидирована, а оставшимся бойцам ВСУ пришлось отступить.

«На линии боевого соприкосновения идет контрбатарейная борьба. В нескольких местах была попытка разведки боем. Ее отбили. Часть мобильных групп была уничтожена, часть рассеяна и отброшена на исходные позиции», — пояснил он.

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Алевтина Запольская
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