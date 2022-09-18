Стало известно о нежелании президента РАН переизбираться

ТАСС: Сергеев может снять свою кандидатуру с выборов главы президента РАН

Действующий президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев может объявить о снятии своей кандидатуры с выборов нового главы академии. Об этом сообщает ТАСС.

Несколько источников агентства утверждают, что Сергеев выступит с соответствующим заявлением в первый день общего собрания РАН, 19 сентября. Один из собеседников также поделился, что академик решил снять свою кандидатуру в последние два дня.

В июле Сергеев рассказал, что поручение президента России Владимира Путина об увеличении зарплат ученых до размера 200 процентов от средней по региону не сняло проблему, научные сотрудники по-прежнему ощущают несправедливость. По его словам, большинство институтов в стране действительно почувствовали возросшее финансирование, но различия в средних зарплатах делают картину очень «пестрой». Если в Москве такое удвоение означает серьезные деньги, то, например, в Карачаево-Черкесии ученые продолжают жаловаться.