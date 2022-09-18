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Стало известно о неоднозначной реакции украинцев на возвращение солдат ВСУ

Daily Express сообщила о негативной реакции украинцев на возвращение бойцов ВСУ

Фото: Василий Федосенко / Reuters

Реакция украинцев на возвращение бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказалась неоднозначной, некоторые из них были настроены негативно, передает британское издание Daily Express.

В газете отметили, что заявления украинской армии о радушном приветствии относятся не ко всем мирным жителям страны. «Хотя украинские солдаты и рассказали, что ликующие местные жители окружили их толпой в освобожденных ими районах, угощали бренди, блинами и целовали женщины, это еще не вся история», — говорится в публикации.

Автор материала уточнил, что, невзирая на уход большей части местных жителей вместе с отступающими российскими войсками, некоторые из оставшихся отнюдь не были рады возвращению украинских солдат. Издание приводит слова бойца украинского спецназа, который рассказал о реакции сторонников и оппозиционно настроенных граждан. По его словам, соотношение составило «50 на 50». «Они сказали: "Зачем ты пришел?“» — поделился он.

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что не сумевшие выехать жители региона находятся в заложниках у украинских войск. Он также добавил, что люди в области подвергаются пыткам за получение российских паспортов.

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Варвара Кузьмина
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